İspanya’da gündem Arda Güler! Taraftar Ancelotti’ye tepkili

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.

Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi. İspanyol basını da maçın ardından İtalyan teknik adamın forma şansı vermediği Arda'nın yanına gittiği ve genç yıldızdan özür dilediğini öne sürdü. Arda'nın ise "Benden özür dilemeyin. Kararlarınıza saygı duyuyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.



İYİ BİR DÖNEM DEĞİL

İspanyol basını bu sezon az forma şansı bulan Arda Güler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AS Gazetesi, "Arda Güler için iyi bir dönem değil" ifadesine kullanırken, El Mundo Gazetesi ise "Ancelotti, Camavinga ve Bellingham'ın sakatlıklarından sonra Modric ve Arda Güler'i denedi ama ikisi de İtalyan teknik adamı ikna edemedi. Real Madrid Teknik Direktörü, Toni Kroos'un yerini alabilecek, takımının akışını sağlamada kilit olacak doğal bir alternatifi henüz bulamadı" yorumunda bulundu.