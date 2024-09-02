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Adrien Rabiot'da rakip Milan

Galatasaray boşta olan 29 yaşındaki Fransız orta saha için Milan ile yarışıyor. Çizme ekibi, Ismael Bennacer’i Körfez’e satamazsa transferde Galatasaray’ın eli iyice güçlenecek...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Adrien Rabiot’da rakip Milan

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Gabriel Sara'nın ardından orta sahaya bir transfer daha yapmak isteyen Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Fransız futbolcu Adrien Rabıot'yu gündemine almıştı. Yıldız oyuncu için temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılarla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Corriere Della Sera'da yer alan haberde Milan'ın da Rabiot'yu transfer etmek istediğine vurgu yapılırken, "Milan, Rabiot'u transfer edebilmek için Bennacer'ı satmak istiyordu ancak Cezayirli oyuncu Suudilerle son dakikada anlaşamazsa, Fransız oyuncunun transferi gerçekleşemeyecek. Galatasaray da artık Fransız orta saha oyuncusunun peşinde" ifadeleri kullanıldı. Bennacer'in transferinin gerçekleşmemesi halinde eli güçlenecek Aslan'ın transferi sonuçlandırmaya çalışacağı da gelen haberler arasında.

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