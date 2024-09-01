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Yeni hoca kim olacak? Yeni teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor

Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın istifası sonrası Fatih Tekke ve Şenol Güneş ile görüşmeler sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Yeni hoca kim olacak? Yeni teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde St.Gallen'e elenince başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırdı. Yeni teknik direktör konusunda ise önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-Mavililer, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve şu an boşta olan Şenol Güneş ile görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor Yönetimi, Şenol Güneş ile yaptığı ilk görüşmede anlaş- ma sağlayamadı. Trabzonspor Yönetimi'nin bir başka hedefi ise Fatih Tekke... Bordo- Mavililer, Alanyaspor'dan izin alarak Tekke ile görüşme gerçekleştirecek. Fatih Tekke ve ekibinin Trabzonspor'dan gelecek habere kitlendiği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor, teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Bordo-Mavililer, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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