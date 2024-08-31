Zaha Lyon’a gitti! Hedefte 2 yıldız var

Büyük transfer hareketliliğinin yaşandığı Galatasaray'da Fildişili oyuncu Wilfried Zaha, Fransız ekibi Lyon'a kiralandı. Lyon'un kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 3 milyon Euro vereceği belirtildi. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılışı sonrasında Galatasaray kanat arayışlarına başladı. Gündemdeki isimler ise Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente ve Fluminenseli Jhon Arias. Cimbom, Avrupa Ligi listelerinin verileceği 3 Eylül tarihine kadar kanat transferini bitirmeyi planlıyor. İki oyuncu da Galatasaray'ı gelmeye sıcak bakıyor.

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Jhon Arias'ın Brezilya ekibi Fluminense ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.