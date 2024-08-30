Van Bronckhorst: Transferde çok iyi işler yaptık

Van Bronckhorst, Lugano önünde alınan 5-1'lik galibiyet sonrası iddialı konuştu. Hollandalı hoca, " İlk yarıda yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik" dedi. Harika bir gol attıklarını söyleyen Van Bronckhorst, "Bu sonucu hak ettik. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık. Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu tazeledik. İyi oyuncular kattık kadromuza. Transferde iyi iş yaptık" dedi.

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