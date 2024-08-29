Icardi 14 milyon Euro, Y.Boys 13 milyon Euro

İsviçre'de sezona çok kötü başlayan ve kura çekildiğinde "çantada keklik" olarak görülen Young Boys iki maçta da Galatasaray'a büyük bir futbol dersi verdi. Üstelik İsviçre ekibi bunu oldukça mütevazı bir kadroyla başardı.

Bu sezon transfere 1.6 milyon Euro harcayan ve 1 milyon Euro'luk da oyuncu satışı yapan Young Boys'un maaş bütçesi sadece 13 milyon Euro. Takımın en fazla kazanan ismi 350 bin Euro alan 25 yaşındaki Filip Ugrinic. Buna karşın Galatasaray sadece Mauro Icardi'ye vergilerle beraber yılda 14 milyon Euro maaş ödüyor.