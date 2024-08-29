Cham krizi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan önemli açıklamalar!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün finansal adımlarının yanısıra transfer sorusuna da yanıt verdi. A Para TV'ye konuşan Doğan, "Cham'ın kulübüyle yazılı olarak, karşılıklı anlaştık. Daha sonra kulübü bize oyuncunun sağlık kontrolü ve seyahat için yazılı izin verdi. Oyuncu Trabzon'a geldi. Kulübüyle mali olarak anlaşmalar yapıldı. Ödeme takvimi vs... Daha sonra oyuncuyla da anlaştık. Oyuncu zaten bizi istiyordu. İmzadan 1-2 gün sonra kulübü şartları değiştirmek istediği gibi daha önce rastlamadığımız, benim de yöneticilik hayatımda görmediğim taleple karşı karşıya geldi. Bu FİFA'ya gidecekmiş gibi duruyor" diye konuştu. Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor anlaşma şartlarına uyduğu ve oyuncu da uyduğu için bizim açımızdan problem yok. Cham konusunun 1-2 gün çinde çözeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bordo- Mavililer'in Başkanı, "Maksimum 1 yıl içerisinde borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza hediye edeceğiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN