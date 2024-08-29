2.8 milyarlık dev hüsran

Young Boys'a sahasında 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Galatasaray hem sahada hem de kasada büyük bir hüsran yaşıyor. 30 milyon Euro'ya yakın geliri adeta elinin tersiyle iten Sarı- Kırmızılılar oldukça yüksek maliyetli bir kadroya sahip olmasına rağmen çok kritik bir eşiği aşamadı.

Vergilerle beraber tüm takıma 75 milyon Euro (Yaklaşık 2.8 milyar lira) maaş ödeyen Galatasaray bu alanda Avrupa'nın çok önemli kulüplerini solladı. Lazio, Leverkusen, Atalanta, Sevilla, Sociedad, PSV, Porto ve Benfica gibi kulüpler bile bu alanda Sarı-Kırmızılılar'ın gerisinde kaldı. Ancak Okan Buruk'un ekibi planlamada çok büyük hatalar yapınca, saadetin sadece parayla gelmeyeceğini çok ağır bir yenilgiyle anladı.

Gabriel Sara ve Elias Jelert'in bonservislerine 27 milyon Euro ödeyen Cimbom, kendisinden çok daha düşük maliyetli Young Boys'a yenilerek çok uzun süre unutamayacağı bir ders aldı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ın gerisinde kalarak 3. olan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sparta Prag'a 4-1'lik mağlubiyetle elenen Galatasaray, kuruluş amacında yer alan "Türk olmayan takımları yenmek" mottosunu bir kez daha sahaya yansıtamadı.

AVRUPA'DA KAYIPLARDA!

Cimbom'un en büyük gol umudu Mauro Icardi, Young Boys eşleşmesinde kayıplara karıştı. Arjantinli futbolcu iki karşılaşmada da hayal kırıklığı yarattı.