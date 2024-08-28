‘Yeşil Enercii’ yakında sinemada | Yapımcılar Dilan Polat’ın kapısında kuyruk! Önce fenomen şimdi film yıldızı oluyor!

Gecekonduda yaşayan Dilan Polat, birdenbire güzellik salonları patroniçesi oldu. 'Enercii' şarkısıyla adını daha da duyurdu. Kasım 2023'te kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklanarak cezaevine girdi. 9 ay sonra tutuksuz yargılanma kararıyla kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Yine gözler üzerine çevrildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tahliye olur olmaz hesabı Instagram üzerinden 500 bin takipçi kazandı. Toplam 6 milyon 500 bin takipçiye ulaştığı dikkat çekti. Ancak cezaevindeki Engin Polat, eşine "Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin" diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

'ADI ENERCİİ OLSUN...'

Birçok şirket Dilan Polat'a film teklifi yaptı. Polat'ın hayatını anlatan film, yapımcılar arasında rekabeti arttırdığı gözlendi. Henüz resmi olarak kabul edip etmediği bilinmeyen teklif için filmin adı olarak "Enercii" önerildi. Senaryosu tamamlanan filmin yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenirken, Polat'ın bu projeye vereceği yanıt netleşmedi.