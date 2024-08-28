TFF’den 12+4 talebine ret

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren büyük takımlar, ellerindeki yabancı oyuncuları satmakta zorlandıkları için sıkıntı yaşıyordu. Bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birden fazla kulüp, kullanmadıkları yabancı oyunculardan çıkamadıkları için 12+2 olan yabancı kuralında tribünde oturan "+2" kontenjanın yükseltilmesini istedi.

Ancak 12+4 talebi TFF tarafından reddedildi. Yabancı kuralıyla ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce yaptığı açıklamada "Süper Lig'de yaş ve milli sınırı gibi kriter koymak lazım. Artık Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları burada gündem yapmak için bu milletin paralarını çarçur etmememiz lazım" ifadelerini kullanmış ve altyapıdan yerli oyuncu üretmenin daha verimli olacağını söylemişti.



MİLLİ SINIR LAZIM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı kontenjanıyla ilgili yaş ve milli sınır koymanın daha doğru olacağına inanıyor.