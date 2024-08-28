Okan Buruk, Young Boys yenilgisi sonrası konuştu: Bu skor bize yakışmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçından sonra çok üzgün olduğunu söyledi. Geçen sezonu şampiyon bitirmiş bir takım olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılamadıkları için herkesten özür dileyen Buruk, "Her iki maçta da mağlup olarak elenmemiz hepimizi derinden üzdü. Oysa kendi sahamızda oynadığımız rövanş maçında turu geçecek pozisyonlar da yakaladık ama olmayınca olmuyor. Rakibimiz bizi bozmak için her şeyi yaptı. Gereksiz panik yaptık ve son vuruşlarda istediğimizi bir türlü yerine getiremedik" dedi.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Futbolcularını suçlamayacağını ifade eden Buruk, "Onlar iyi mücadele etti ama istediğimiz oyunu sergileyemedik. Bu maçı kaybetmek ayrıca bizi üzdü" diye konuştu. Okan Buruk bundan sonra yollarına Avrupa Ligi'nde devam edeceklerini vurgulayarak, "Orada kendimizi affettirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu takıma güvenim tam. Neler yapacaklarını iyi biliyorum. Bir an önce bu şoktan kurtulmalıyız" ifadesini kullandı.



BAKAN BAK DA TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti. Bak'ın yanında İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.



ERIKSSON İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Maç öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli hoca için saygı duruşu gerçekleştirdi.



TARAFTAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar zorlu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular tek tek tribüne çağrıldı. Maç önü seremonide Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar çok büyük bir coşku yaşadı.



HEYECAN HİÇ EKSİK OLMADI

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan karşılaşmada heyecan hiç eksik olmadı. Sarı-Kırmızılılar taraftarını arkasına almasına rağmen maçı kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.