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Galatasaray, Young Boys'a mağlup oldu! Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi

Yıldızlar topluluğu Cimbom ilk maçta 3-2 mağlup olduğu İsviçreli rakibine bu kez evinde 1-0 yenildi. Sarı- Kırmızılı camia adeta şoka girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Galatasaray, Young Boys’a mağlup oldu! Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi

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Galatasaray'a büyük darbe... Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Young Boys'a evinde 1-0 yenilerek elendi. Cimbom artık Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi. 31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. 35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. 61. dakikada Young Boys'un kullandığı serbest vuruşta Ganvoula'nın kafa vuruşu direkten döndü. 62. dakikada belki de Galatasaray'ın maçta yakaladığı en önemli gol pozisyonunda Batshuayi ile fırsatı kaçırdı. 87'de Icardi'nin yay üzerinden vuruşu savunmadan döndü. Devem eden Y.Boys atağında Virginius golü attı: 0-1. Muslera golün ardından kırmızı gördü ve maç bu skorla bitti.

HAKEME PENALTI İSYANI
Maçın hemen başında çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Daha ilk dakika dolmadan Icardi ceza sahasında yerde kaldı. Ancak hakem devam dedi.

MUSLERA DİREKT ATILDI!
Cimbom dün gece önünde tam anlamıyla kabus yaşadı. 87. dakikada Virginius'un golünün ardından kaptan Fernando Muslera rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Uruguaylı kaleci, UEFA Avrupa Ligi'de en az 2 maçta takımdaki yerini alamayacak. Muslera'nın atılması sonrası oyuna Günay girdi.

ÇOK ÇALIŞTI AMA YETMEDİ
Gecenin Galatasaray adına en istekli isimlerinden birisi Mauro Icardi'ydi. Sahada çok iyi bir mücadele sergileyen Arjantinli yıldız girdiği az sayıda pozisyonda ise istediği vuruşu yapamadı. Icardi'nin arkadaşlarını sık sık sert şekilde uyarması da dikkat çekti.

SAHADA BÜYÜK GERİLİM
Maçın ikinci yarısında Young Boys'lu oyuncular değişiklik sırasında ağır davranında ortalık karıştı. Yedek kulübesinin önünde kısa süreli arbede yaşandı.

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