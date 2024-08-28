700 milyon liralık fırsat kaçtı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini alamayarak çok önemli bir gelirden oldu. Sarı-Kırmızılılar Young Boys'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer alsa ekonomik açıdan da ihya olacaktı.

Cimbom, Devler Ligi'nden elelince UEFA'nın vereceği 18,5 milyon Euro'luk (Yaklaşık 700 milyon lira ayak bastı parasından mahrum oldu. Aslan lig formatında 8 maça çıkacağı için reklam gelirleriyle beraber çok daha yüksek bir meblağ alacaktı. Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği için katılım bedeli olarak sadece 4.8 milyon Euro kazanacak. Avrupa Ligi'nde her maçta galibiyetin karşılığı 450 bin Euro, beraberlik halinde de 150 bin Euro para alacak.