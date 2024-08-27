TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a son görev

Kalp krizi sonrasında 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın cenaze namazı dün Fatih Camii'nde kılındı.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen eski Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Kenan Sofuoğlu ve Uçar'ın yakınları katıldı. Uçar'ın naaşı, Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.