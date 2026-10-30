Yeni Partili Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ŞİRKET BORÇ SARMALINA GİRDİ



Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, şirketin personel maaşlarını ödemekte zorlandığı, çalışanların SGK primlerinin dahi ödenmediği ve belediye ile KAYI A.Ş. arasındaki mali ilişkilerin tam bir borç sarmalına dönüştüğü ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna göre belediye şirketi KAYI A.Ş.'nin en son kâr ettiği yıl 2022 oldu. 2022 yılında 1 milyon 335 bin TL kâr eden şirket, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yönetiminde eş, dost ve akraba alımlarıyla her yıl zarar etmeye başladı. Şirket, 2023'te 10 milyon 172 bin TL, 2024'te 46 milyon 780 bin TL ve 2025'te 102 milyon 536 bin TL zarar etti. Böylece şirketin toplam zararı 164 milyon 63 bin TL'ye yükseldi. Şirket, "teknik iflasın" eşiğine geldi. KAYI A.Ş.'nin en büyük mali yükümlülük ihlalinin prim borçlarının SGK'ye zamanında yatırılmamasından kaynaklandığı belirtildi.