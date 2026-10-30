Yeni Partili Bilecik Belediyesi borç sarmalında! SGK yükü 238 milyon TL’ye ulaştı
Yeni Partili Bilecik Belediyesindeki Sayıştay denetimi, mali skandalları gözler önüne serdi. Ödenmeyen ve yüksek faiz işleyen SGK prim borçları, usulsüz doğrudan teminler ve artan borç batağının belediyeyi iflasın eşiğine getirdiği ortaya çıktı.
Belediyelerde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Sayıştay denetimlerine ait raporlar tamamlandı. Yeni Partili Bilecik Belediyesine ait Sayıştay raporu, belediye ile iştiraklerinin mali durumlarında yaşanan içler acısı tabloyu gözler önüne serdi.
SUBAŞI BELEDİYEYİ AKRABALARIYLA DOLDURDU
KAYI A.Ş.'de 2020'de 300 kişi çalışırken Başkan Subaşı'nın ve eşinin akrabalarıyla doldurulan şirkette 2025 yılında çalışan sayısı 413 kişiye ulaştı.
ŞİRKET BORÇ SARMALINA GİRDİ
Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre, şirketin personel maaşlarını ödemekte zorlandığı, çalışanların SGK primlerinin dahi ödenmediği ve belediye ile KAYI A.Ş. arasındaki mali ilişkilerin tam bir borç sarmalına dönüştüğü ortaya çıktı.
Sayıştay raporuna göre belediye şirketi KAYI A.Ş.'nin en son kâr ettiği yıl 2022 oldu. 2022 yılında 1 milyon 335 bin TL kâr eden şirket, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yönetiminde eş, dost ve akraba alımlarıyla her yıl zarar etmeye başladı. Şirket, 2023'te 10 milyon 172 bin TL, 2024'te 46 milyon 780 bin TL ve 2025'te 102 milyon 536 bin TL zarar etti. Böylece şirketin toplam zararı 164 milyon 63 bin TL'ye yükseldi. Şirket, "teknik iflasın" eşiğine geldi. KAYI A.Ş.'nin en büyük mali yükümlülük ihlalinin prim borçlarının SGK'ye zamanında yatırılmamasından kaynaklandığı belirtildi.
Biriken ana prim borcu 162 milyon 120 bin TL'ye yükselirken prim borcu faizleri ise 76 milyon 335 bin TL'ye çıktı. Şirketin SGK'ye olan toplam borcunun 238 milyon 455 bin TL olduğu tespit edildi. Zamanında ödenmeyen primler yüzünden belediye, 21 taşınmazından oldu. Başkan Subaşı, mülkiyeti belediyeye ait 21 taşınmazı, 76 milyon 896 bin TL karşılığında prim borcu faizlerine karşılık SGK'ye devretti.