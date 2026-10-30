İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin yerine bir hükümet kurulması çalışmalarını hızlandırma çabalarının parçası olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) lideri Mansur Abbas ile görüştüğünü bildirdi.

GOLAN NETANYAHU'YA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Abbas ile çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, toplantının "değişim hükümetini hızlı bir şekilde teşvik etmek ve İsrailli seçmenin iradesini gerçekleştirmek" amacıyla yapıldığını belirtti. Görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmedi.