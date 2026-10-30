Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturası ağır oldu: PFDK resmen açıkladı! İşte Adülkerim ve Archie Brown kararları
PFDK, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından disiplin kararlarını açıkladı. Abdülkerim Bardakcı 2, Archie Brown ise 3 maç men cezası aldı. Galatasaray'a 2 milyon 120 bin TL, Fenerbahçe'ye ise 1 milyon 277 bin 500 TL para cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili kararlarını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan açıklamada, iki futbolcuya maçtan men cezası verilirken kulüplere toplam 3 milyon 397 bin 500 TL para cezası uygulandı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI VE ARCHIE BROWN'A MEN CEZASI
PFDK, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya kavga eylemi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası verdi.
Fenerbahçeli Archie Brown ise aynı gerekçeyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Kurul, Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'a akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 50 bin TL para cezası uyguladı.
Doğan ayrıca rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Fenerbahçe görevlisi Ahmet Aytar'a da akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 50 bin TL para cezası verildi.
GALATASARAY'A 2 MİLYON 120 BİN TL PARA CEZASI
Sarı-kırmızılı kulüp, derbide yaşanan farklı disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 2 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 500 bin TL, saha olayları nedeniyle 560 bin TL, seremoniye katılan refakatçi çocuk sayısının talimatlara aykırı olması nedeniyle 500 bin TL ceza verildi.
Ayrıca müsabakadan ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapması nedeniyle 280 bin TL, skorboardda Fenerbahçe'nin TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle de 280 bin TL para cezası uygulandı.
Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey, Doğu, Güney, Batı ve Batı VIP tribünlerindeki ilgili bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine hükmetti. Bu taraftarlar Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçına alınmayacak.
FENERBAHÇE'YE 1 MİLYON 277 BİN 500 TL CEZA
PFDK, Fenerbahçe'ye ise toplam 1 milyon 277 bin 500 TL para cezası verdi.
Sarı-lacivertli kulübe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350 bin TL, saha olayları nedeniyle 560 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 87 bin 500 TL para cezası kesildi.
Fenerbahçe'ye ayrıca ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapmasından dolayı 280 bin TL para cezası uygulandı.
Kurul, misafir tribünün 418, 419 ve 420 numaralı bloklarında bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesini de kararlaştırdı. Bu bloklardaki seyirciler, Fenerbahçe'nin bir sonraki deplasman maçına giriş yapamayacak.
Böylece derbinin ardından iki kulübe verilen para cezaları 3 milyon 397 bin 500 TL'ye ulaşırken futbolculara ve kulüp görevlilerine verilen para cezalarıyla birlikte toplam tutar 3 milyon 664 bin 500 TL oldu.