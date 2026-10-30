

GALATASARAY'A 2 MİLYON 120 BİN TL PARA CEZASI Sarı-kırmızılı kulüp, derbide yaşanan farklı disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 2 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırıldı. Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 500 bin TL, saha olayları nedeniyle 560 bin TL, seremoniye katılan refakatçi çocuk sayısının talimatlara aykırı olması nedeniyle 500 bin TL ceza verildi.



Ayrıca müsabakadan ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapması nedeniyle 280 bin TL, skorboardda Fenerbahçe'nin TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle de 280 bin TL para cezası uygulandı. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey, Doğu, Güney, Batı ve Batı VIP tribünlerindeki ilgili bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine hükmetti. Bu taraftarlar Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçına alınmayacak.