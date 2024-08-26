PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'a veda... Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

Timurtaş Uçar Hocanın oğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bekir Yunus Uçar, Fatih Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 00:56 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 17:18
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Dün vefat eden Bekir Yunus Uçar bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandıBekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Timurtaş hocanın oğlu TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı!

BEKİR YUNUS UÇAR İÇİN SON GÖREV
51 yaşında vefat eden Uçar'ın cenaze töreni, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından gerçekleştirildi.

Bekir Yunus UçarBekir Yunus Uçar

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kenan Sofuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bekir Yunus Uçar'ın cenaze törenine katıldıEski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bekir Yunus Uçar'ın cenaze törenine katıldı

"ÇOK ÜZGÜNÜM ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN"
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan şunları söyledi:

"Öncelikle ailesi, yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten 20 küsür senedir beraber çalıştığımız, en ufak bir kırgınlığımızın olmadığı bir insandı. Bütün camiayla barışık bir insandı. Çocukla çocuk, büyükle büyüktü. Sporu geliştirme adına ne varsa yaptı. Onun sayesinde şu anda dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor. Yarışmaya da devam edecek. Çok ani oldu, gençti. Erken gelen bir ölüm oldu. Hepimiz şoktayız, yapılması gereken her şey yapıldı ama vade dolunca her şey bahane. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin."

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da Uçar'ın cenaze törenine katıldıEski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da Uçar'ın cenaze törenine katıldı

Uçar'ın naaşı, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

TİMURTAŞ HOCANIN EMANETİYDİ
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar aynı zamanda merhum Timurtaş Uçar Hocanın oğluydu.

Timurtaş Uçar HocaTimurtaş Uçar Hoca

Timurtaş Uçar Hoca hakikatlerini dile getirmekten geri durmayan bir dava adamı aynı zamanda coşkulu vaazlarıyla Müslümanları bilinçlendirmeyi amaçlayan bir alimdi. Timurtaş Hoca da 2000 yılında Hakk'a yürümüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği...
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini
Esad’dan Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız sözleri! PKK’da Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusu
SON DAKİKA