TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
Dün vefat eden Bekir Yunus Uçar bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
Dün vefat eden Bekir Yunus Uçar bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
BEKİR YUNUS UÇAR İÇİN SON GÖREV
51 yaşında vefat eden Uçar'ın cenaze töreni, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından gerçekleştirildi.
Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kenan Sofuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN"
Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan şunları söyledi:
"Öncelikle ailesi, yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten 20 küsür senedir beraber çalıştığımız, en ufak bir kırgınlığımızın olmadığı bir insandı. Bütün camiayla barışık bir insandı. Çocukla çocuk, büyükle büyüktü. Sporu geliştirme adına ne varsa yaptı. Onun sayesinde şu anda dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor. Yarışmaya da devam edecek. Çok ani oldu, gençti. Erken gelen bir ölüm oldu. Hepimiz şoktayız, yapılması gereken her şey yapıldı ama vade dolunca her şey bahane. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin."
Uçar'ın naaşı, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
TİMURTAŞ HOCANIN EMANETİYDİ
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar aynı zamanda merhum Timurtaş Uçar Hocanın oğluydu.
Timurtaş Uçar Hoca hakikatlerini dile getirmekten geri durmayan bir dava adamı aynı zamanda coşkulu vaazlarıyla Müslümanları bilinçlendirmeyi amaçlayan bir alimdi. Timurtaş Hoca da 2000 yılında Hakk'a yürümüştü.