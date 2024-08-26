TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bekir Yunus Uçar'ın cenaze törenine katıldı

"ÇOK ÜZGÜNÜM ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan şunları söyledi:

"Öncelikle ailesi, yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten 20 küsür senedir beraber çalıştığımız, en ufak bir kırgınlığımızın olmadığı bir insandı. Bütün camiayla barışık bir insandı. Çocukla çocuk, büyükle büyüktü. Sporu geliştirme adına ne varsa yaptı. Onun sayesinde şu anda dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor. Yarışmaya da devam edecek. Çok ani oldu, gençti. Erken gelen bir ölüm oldu. Hepimiz şoktayız, yapılması gereken her şey yapıldı ama vade dolunca her şey bahane. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin."

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da Uçar'ın cenaze törenine katıldı

Uçar'ın naaşı, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.