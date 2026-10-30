Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte havalar iyice soğurken vatandaşlar da kombilerini yakmaya başladı. Bu kış doğal gazda ilk kez uygulanacak kademeli sistem ile aylık belirlenen ortalamalardan fazla tüketimi olanlar kademeye takılacak.

Kış aylarında havaların diğer illere göre daha soğuk seyrettiği illere pozitif ayrımcılık uygulanacak. En düşük Adana için 27,72 metreküp olarak belirlenen limit, Erzurum'da 190,61, Ardahan'da 168,65, Kars'ta ise 146,14 metreküp olacak. Enerji Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği doğal gazda kademe uygulaması bu kış ilk kez devrede olacak.

Türkiye'de 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunurken, kademe düzenlemesinden yaklaşık yüzde 12'ye denk gelen 2,8 milyon abone etkileniyor.

19 milyon abone ise desteklenmeye devam edecek. Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı 10,62 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 18 TL, şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak uygulanıyor. Bu fiyatlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) eklenerek faturalara yansıyacak metreküp fiyatları netleşiyor. Yani Kademe-1'de tüketim yapanlar doğal gazın metreküpüne 17,79 TL, Kademe-2'de tüketim yapanlar ise 26,73 TL ödeme yapacak.