Yolunuz açık olsun! Osman Aşkın Bakan Bak, milli paralimpik sporcuları Paris’e uğurladı

İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlenen törende bütün sporcularla görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hepinizin heyecanını gözlerinizde görüyorum. Önemli bir organizasyona ülkemizi temsil etmek için katılıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlerle gurur duyuyor. Kendisinin sporun içinden gelmesi Türk sporu için büyük şans. Kendisi tam bir spor adamı ve sporun her noktasında bulunan bir lider" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Bak, uçağın önünde resim çektirerek sporculara veda etti. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı. 94 sporcu Ay-Yıldızlı formada ter dökecek.



İNANCIMIZ YERİNDE

Golbol milli takımında oynayan Sevda Altınoluk, "Bunun için çok iyi hazırlandık. İnşallah zirvedeki yerimizi korumak için mücadele vereceğiz. İnancımız tam" dedi.