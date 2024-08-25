Operasyon başladı: Fenerbahçe Vini Souza için harekete geçti

Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bir bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ferdi'den gelecek parayla ön libero ve sol bek takviyesi yapması beklenen Sarı-Lacivertlier 6 numara pozisyonu için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kanarya'nın Championship ekiplerinden Sheffield United'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Vini Souza'yı gündemine aldığı öğrenildi.

3 YIL DAHA KONTRATI VAR

Ada ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Sambacı için 10 milyon Euro bonservis ve bonuslarında olduğu bir teklif yaptığı ifade edildi. İngiliz ekibinin ise teklife henüz bir yanıt vermediği ifade ediliyor. Geçen sezon başında Belçika ekibi Lommel'den 6 milyon Euro karşılığında Sheffield'a transfer olan Souza forma giydiği 38 maçta 1 gol atmıştı. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı 2027'de sona erecek.

AYRILMAK İSTİYOR

Brezilyalı ön liberonun Championship'te forma giymek istemediği ve takımdan ayrılmak istediğini dile getirdiği de gelen haberler arasında.