SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Operasyon başladı: Fenerbahçe Vini Souza için harekete geçti

Sol bekini 35 milyon Euro’ya Brighton’a gönderen Fenerbahçe Sheffield United’ın Brezilyalı ön liberosu Vini Souza için Ada ekibine 10 milyon Euro + bonus teklifinde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Operasyon başladı: Fenerbahçe Vini Souza için harekete geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bir bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Ferdi'den gelecek parayla ön libero ve sol bek takviyesi yapması beklenen Sarı-Lacivertlier 6 numara pozisyonu için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kanarya'nın Championship ekiplerinden Sheffield United'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Vini Souza'yı gündemine aldığı öğrenildi.

3 YIL DAHA KONTRATI VAR
Ada ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Sambacı için 10 milyon Euro bonservis ve bonuslarında olduğu bir teklif yaptığı ifade edildi. İngiliz ekibinin ise teklife henüz bir yanıt vermediği ifade ediliyor. Geçen sezon başında Belçika ekibi Lommel'den 6 milyon Euro karşılığında Sheffield'a transfer olan Souza forma giydiği 38 maçta 1 gol atmıştı. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun takımıyla olan kontratı 2027'de sona erecek.

AYRILMAK İSTİYOR
Brezilyalı ön liberonun Championship'te forma giymek istemediği ve takımdan ayrılmak istediğini dile getirdiği de gelen haberler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı güneyini vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı: Celile’de siren sesleri | Gazze’de ateşkes çıkmazı
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk’tan övgü: Saygı duyuyorum
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Şimdi sıra Onuachu’da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor’dan Southampton’a baskı
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
SON DAKİKA