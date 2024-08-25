Merih Demiral sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Stopere bir takviye daha yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Kanarya'nın önümüzdeki günlerde Suudi ekibi ile resmi görüşmelere başlayıp teklifini iletmesi bekleniyor. 26 yaşındaki stoperin de şartların oluşması halinde alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.