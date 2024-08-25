Galatasaray’a Piotrowski iddiası

Cimbom'un Piotrowski ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets takımında oynayan 27 yaşındaki ön liberoyu özellikle Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği bu nedenle yönetimin Piotrowski için teklif yaptığı iddia edildi. Polonyalı oyuncunun da Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı ve gelişmeleri izlediği gelen bilgiler arasında.

4 SEZONDUR BULGARİSTAN'DA

Polonyalı oyuncu Piotrowski 4 sezondur Bulgar ekibi Ludogorets takımında forma giyiyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 17 gol attı.