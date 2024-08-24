Kjaer vedasını duyurdu

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Simon Kjaer, milli takım kariyerini noktaladı. Tecrübeli defans, yaptığı açıklama ile Danimarka Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

REAL'E BELLİNGHAM ŞOKU

Real Madrid forması giyen İngiliz orta saha Jude Bellingham'dan İspanyol devine kötü haber geldi. Yıldız futbolcu nun sakatlığı sebebiyle yeşil sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

BARÇA'DAN CHİESA HAMLESİ

Barcelona kanat forvet transferinde Federico Chiesa için harekete geçiyor. İspanyol basınının iddiasına göre; Katalan devi, 26 yaşındaki golcü için Juventus'a 9+4 milyon Euro'luk bir teklif yapacak.