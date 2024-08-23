Kent ve Samet’e Nice kancası

Kanarya'da iç transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in geçen sezon kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Ryan Kent için, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'den teklif geldi. Kanarya'nın daha önce de İngiliz futbolcuyu göndermek istediği biliniyordu. Bu nedenle teklifin kabul edileceği öne sürüldü. Hatırlanacağı üzere tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio ile anlaşılmasına rağmen transfer olmaktan vazgeçmişti. Öte yandan takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak; müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydın'ın da Nice'e kiralanması gündemde. Milli futbolcunun menajerinin Sarı-Lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapacağı iddia edildi.

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