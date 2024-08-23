İstanbul triatlonu 1 Eylül’de yapılacak

Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul, 1 Eylül 2024 Pazar günü Beykoz ilçesinde yapılacak. Organizasyonun tanıtımı için yapılan basın toplantısına P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Oral-B hepimizin içindeki triatleti ortaya çıkartıyor, biz de bu etkinlikle herkesi içindeki triatleti çıkarmaya, her gün daha iyiye ulaşmaya ve şampiyon gibi fırçalamaya davet ediyoruz" diye konuştu.