İstanbul triatlonu 1 Eylül’de yapılacak

Dünyanın kıtalararası tek triatlon yarışması olan Oral-B Challenge İstanbul, 1 Eylül 2024 Pazar günü Beykoz ilçesinde yapılacak. Organizasyonun tanıtımı için yapılan basın toplantısına P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Oral-B hepimizin içindeki triatleti ortaya çıkartıyor, biz de bu etkinlikle herkesi içindeki triatleti çıkarmaya, her gün daha iyiye ulaşmaya ve şampiyon gibi fırçalamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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