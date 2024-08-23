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Avrupa’da dev hüsran!

Galatasaray, Devler Ligi’nde grup ve ön eleme aşamasında oynadığı son 39 maçta sadece 8 kez kazandı. Aslan’ın Avrupa Fatihi unvanı büyük bir yara aldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Avrupa’da dev hüsran!

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Şampiyonlar Ligi'nin yeni statüsünde yer alma şansını Young Boys yenilgisiyle zora sokan Galatasaray son dönemde Avrupa'da bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nin grup ve eleme aşamasında oynadığı son 39 karşılaşmada sadece 8 kez kazanabildi. Üstelik bu galibiyetlerin yalnızca 3 tanesi grup aşamasında geldi. Cimbom sadece Benfica, L.Moskova ve M.United önünde zafere ulaşırken, eleme aşamasında da 5 kez sahadan galip ayrıldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray ardından da Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

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