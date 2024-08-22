PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Muleka gidiyor Angelo geliyor

Beşiktaş, Chelsea’de forma giyen Angelo Gabriel’in transferinde sona yaklaştı. Siyah-Beyazlılar, Muleka’nın ayrılmasının ardından transferi kısa sürede duyurmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Muleka gidiyor Angelo geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak giren Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, 19 yaşındaki Angelo Gabriel'in transferinde önemli aşama kaydetti. Chelsea'de forma giyen genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor. Ancak yabancı sayısı 16 olan Beşiktaş'ta önce kadrodan biri gidecek, ardından bu transfer noktalanacak.

Ayrılığa en yakın isim ise Muleka. Suudi ekibi Al Kholood ile 1+3 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlayan Demokratik Kongolu futbolcu, Lugano maçı kadrosuna da alınmadı. Körfez ekibinin 24 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katacağı, ligde küme düşmemesi halinde de satın alma opsiyonun devreye gireceği öğrenildi. Kartal'ın 1 milyon Euro kiralama, 1,5 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere Muleka'nın transferinden toplamda 2,5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Muleka'nın ayrılığının ardından her konuda anlaşma sağlanan Angelo Gabriel'in de kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı
Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var
Türk Telekom
Spor yazarları Galatasaray-Young Boys maçını değerlendirdi! Batshuayi’nin çabası övgü! Orta sahaya dikkat
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’de orman yangını: Bir köy daha tahliye edildi
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Kaderimiz İstanbul’da belli olacak! Galatasaray Young Boys’a İsviçre’de 3-2 yenildi
Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı?
CHP yandaşı Murat Ağırel’in ayakkabı yalanı elinde patladı! ’’Bir yılda değil 8 yılda dağıtıldı’’
Manisa’da hamile kadın sokak ortasında darp eden adam tutuklandı! | Ömer Çelik’ten tepki: Kadına şiddet insanlık dışıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den terörle mücadele açıklaması: DEM Parti’ye hazine yardımı kesilsin
Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat’ın yanına koştu! Dilan Polat’a yasak listesi: Polatgiller’i artık böyle görmeyeceksiniz...
Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü
SON DAKİKA