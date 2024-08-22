Muleka gidiyor Angelo geliyor

Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak giren Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim, 19 yaşındaki Angelo Gabriel'in transferinde önemli aşama kaydetti. Chelsea'de forma giyen genç oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması planlanıyor. Ancak yabancı sayısı 16 olan Beşiktaş'ta önce kadrodan biri gidecek, ardından bu transfer noktalanacak.

Ayrılığa en yakın isim ise Muleka. Suudi ekibi Al Kholood ile 1+3 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlayan Demokratik Kongolu futbolcu, Lugano maçı kadrosuna da alınmadı. Körfez ekibinin 24 yaşındaki forveti kiralık olarak kadrosuna katacağı, ligde küme düşmemesi halinde de satın alma opsiyonun devreye gireceği öğrenildi. Kartal'ın 1 milyon Euro kiralama, 1,5 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere Muleka'nın transferinden toplamda 2,5 milyon Euro kazanması bekleniyor. Muleka'nın ayrılığının ardından her konuda anlaşma sağlanan Angelo Gabriel'in de kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.