Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün yapım şirketi Alim Yapım’a dava şoku!

Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten birkaç hafta önce bebek müjdesi gelmişti. Kadir Doğulu şimdi de iflas haberleriyle gündeme geldi. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün de desteğiyle, ortaklarıyla beraber Alim Yapım adlı bir şirket kurmuş ve peş peşe yeni projeler çekmek için kolları sıvamıştı. Son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin başrolünü paylaştığı, yurt dışı için çekildiğini açıkladıkları "Aşkın Pusulası" dizisine imza atan şirket çekimlere 7. bölümde diziye ara vermişti.

Ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını belirterek ödeme için süre isteyen Kadir Doğulu ve ortakları 3 ay sonra ofisi tamamen boşaltma kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3 aylık maaşlarını alamayan çalışanlarının da çıkışlarını verdi. Mağdur olan ve karşılarında muhatap bulamayan hem dizi hem de ofis çalışanları alacak davaları açmaya hazırlanıyor.

Doğulu ve Atagül çifti, bebek beklediklerini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.