Galatasaray’da hatalar zinciri!

Young Boys deplasmanında şok bir yenilgi alarak Şampiyonlar Ligi'ni zora sokan Galatasaray'da özellikle savunma hattındaki büyük hatalar dikkatleri çekti. Maçın hemen başında kaleci Muslera ile başlayan hatalar zinciri önce Nelsson ile devam etti.

PENALTI VE KIRMIZI KART

Ardından son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı sahne aldı. İkinci golde rakibini adeta izleyen milli futbolcu maçın 84. dakikasında ise topa elle dokununca hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı. Taraftarlar sosyal medyada özellikle Abdülkerim'e büyük tepki gösterdi. Bu sezon 4 resmi maçında kalesinde tam 10 gören Galatasaray çok büyük bir SOS verdi.

DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Kerem Aktürkoğlu maç sonrası, "Son dakika penaltısıyla istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bunun İstanbul'u var. Taraftarımızla birlikte turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Daha hiçbir şeş bitmedi. Kafaları kaldınp haftaya telafi edeceğiz" dedi.



HASTALIĞI ATLATTI İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da hastalığı nedeniyle İsviçre'ye götürülmeyen ancak daha sonra kendini iyi hisseden ve özel uçakla İsviçre'ye gelen Barış Alper Yılmaz Young Boys karşsında ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu performansıyla beklentilerin altında kaldı.



ICARDI ŞAŞIRDI KALDI!

Gecenin performansıyla beğenilen isimlerinden biri olan Mauro Icardi, Abdülkerim kırmızı kart görünce kenara gelmek zorunda kaldı. Tabelada numarasını gören Arjantinli bu kararı bir süre anlayamadı.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-Kırmızılı taraftarlar İsviçre'de takımlarını yalnız bırakmadı. Young Boys tribünlerinde de Galatasaraylı taraftarların olması dikkat çekti. Taraftarlar, 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

JELERT İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın Kopenhag'dan transfer ettiği Danimarkalı sağ bek Elias Jelert, dün ilk kez bir maça 11'de başladı. 21yaşındaki yıldız sürati ile dikkat çekse de oyunda kaldığı süre boyunca vasatı aşamadı.