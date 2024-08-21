VAR kayıtlarının açıklanması Galatasaray’da infial yarattı! Genel Sekreter Eray Yazgan tepki gösterdi

VAR kayıtlarının açıklanması G.Saray'da infial yarattı. Konya-G.Saray maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın Icardi'nin golünden sonra maçı yöneten Direnç Tonusluoğlu'na, "G.Saraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için vuruyor. Konyalı topa vurmak isterken G.Saraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum" demesi ve ardından golün iptal edildiğinin ortaya çıkmasına Genel Sekreter Eray Yazgan büyük tepki gösterdi.



HER YERDE SINIFTA KALIR

VAR kayıtlarını dinleyince çok şaşırmadıklarını söyleyen G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Kanımız dondu. Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu hepimiz gördük. VAR kayıtlarının açıklanmasıyla atletik testi tamamlayamayan Volkan Bayarslan'ın var testi yapılsa orada da sınıfta kalacağını hep birlikte anladık. Hatta samimiyet testi, iyi niyet testi yapılsa belki onlardan da kalabilir. VAR hakeminin görevi kanıtı sunmaktır. Seni yönlendiremez. Bu doğru bir davranış değil" ifadesini kullandı.

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