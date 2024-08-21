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Trabzonspor'un milli yıldızı Okay Yokuşlu'dan önemli açıklamalar!

6 sezon sonra yeniden Fırtına’ya dönen Okay Yokuşlu, “Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa’da. Daha olgun, futbolu daha oturmuş,daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay Yokuşlu var artık” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Trabzonspor’un milli yıldızı Okay Yokuşlu’dan önemli açıklamalar!

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Trabzonspor'un İngiltere Championship takımlarından kadrosuna kattığı eski oyuncusu Okay Yokuşlu kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 2015-16 sezonunda Trabzonspor'a gelen Okay ile 2024-25 sezonunda geri dönen Okay arasındaki farkları yorumlayan oyuncu; "Öncelikle yaş farkı var, tecrübe önemli. O zaman 20 yaşındaydım ve çok gençtim. Geçen sürede çok şey öğrendim, özellikle Avrupa'da. Daha olgun, futbolu daha oturmuş, daha profesyonel yaşayan ve hayata başka bakan bir Okay var artık" ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu," Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının olduğu dönemde Avrupa'da futbol oynuyordun, neler hissettin? sorusuna da "Dürüst olmak gerekirse beklediğimden de iyiydi. Işık ve müzik şovları, stattaki ve denizdeki gösteriler müthişti. Orada bana çok sordular, çok beğendiler. Umarım benim de içinde olduğum senaryoda aynı duyguları yeniden yaşarız. En büyük hedefim bu" yanıt verdi.

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