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Cristian Medina'ya yakın takip

Fenerbahçe yönetimi, Boca Juniors formasını giyen Arjantinli orta saha oyuncusunu transfer gündemine aldı. 22 yaşındaki Cristian Medina’nın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Cristian Medina’ya yakın takip

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Hem 6 hem de 8 numara pozisyonuna futbolcu bakan Fenerbahçe listesine yeni bir isim ekledi. Sadece Avrupa değil Güney Amerika'dan da oyuncu bakan Sarı-Lacivertliler'in Boca Juniors formasını giyen Cristian Medina ile ilgilendiği öğrenildi.

Fiyatı Arjantin ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro. Arjantin U23 Milli Takımı'nda 10 kez görev yapan Medina'nın ismi son zamanlarda çok sayıda Avrupa kulübü ile de anılıyordu. Paris 2024 Olimpiyatları'nda da ülkesi adına ter döken genç futbolcu için teknik heyetten olumlu rapor geldiği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin başladığı öğrenildi. 2024 yılında 26 resmi maçta oynayan Cristian Medina 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Oyunun her iki yönünü de başarıyla oynayan yıldız futbolcu zaman zaman orta alanın sağında da görev yapabiliyor.

ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR
Dünyanın en önemli futbolcu fabrikalarından Boca Juniors'ta adını duyuran Cristian Medina artık kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Tangocu bu nedenle Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

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