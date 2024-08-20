İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ince mesajlar: Eşit mesafede olacağız

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ince mesajlar... TFF Başkanı Amed-İstanbulspor maçını izlemek üzere gittiği Diyarbakır'da adil ve adaletli olacaklarını söyleyerek, "Herkese eşit mesafede tarafsız olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmek istiyoruz" dedi.

Altyapıya çok önem verdiklerinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Amatöre de önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu. Evet profesyonel ligler devam edecek ama amatörde yarışmacı değil de üreten olması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Yabancı futbolculara dünyanın parasını verdiklerini vurgulayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan 3 senelik parasını alıp gidiyor. Üçüncü, ikinci ve birinci ligde benim şahsi düşünceme göre hiçbirinde yabancı oyuncu oynamasını istemiyorum" ifadesini kullandı.



ÇOCUKLARI KAZANALIM

Amed'in Şehmus Özer Tesisleri'ni gezen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu çocukları kazanmanın en önemli aktörünün spor olduğunu belirterek buna önem vermeleri gerektiğini söyledi.