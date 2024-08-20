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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Milletimizi sevindireceğiz

Olimpiyatlarda yarışacak Para Okçuluk takımını ziyaret eden Bakan Bak,”Okçuluk Federasyonumuzun ciddi yatırımları var. İnşallah milletimizi sevindireceğiz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Milletimizi sevindireceğiz

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 28 Ağustos'ta Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'na İstanbul'da hazırlanan Para Okçuluk Milli Takımını'nın kampını ziyaret etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda sporcuların yanında olarak destek vereceklerini belirten Bakan Bak, "Olimpiyatlarda atmosfer önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok destek veriyor, bizler de bakanlık olarak takip ediyoruz. Okçuluk Federasyonumuzun da ciddi yatırımları var. İnşallah milletimizi sevindireceğiz. Gördüğüm kadarıyla iyi bir ekip ruhu var. Her şey ülkemizin, halkımızın mutluluğu için. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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