Ancelotti geç oyuna soktuğu milli yıldız Arda Güler’den affını istedi

LA Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası İtalyan teknik adam Carlo Anclotti'nin maçın 87. dakikasında oyuna aldığı Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Defance Central'de yer alan habere göre mücadele sonrası teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'le konuşarak hem pişmanlığını dile getirdi, hem de özür diledi. Değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul eden İtalyan teknik adamın, "Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Real Madrid'in Atalanta ile oynadığı Süper Kupa maçında da son bölümde oyuna giren yıldız futbolcunun az süre almasından dolayı taraftarların Ancelotti'ye tepki gösterdiği de gelen haberler arasında. Real Madrid'de sakatlıkların etkisiyle geçen sezon 12 maça çıkabilen 19 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol kaydetmişti.

