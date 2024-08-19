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Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş, Antalyaspor engelini Immobile ve Rafa Silva ile aştı

23. saniyede Samudio’nun golüyle şok olan Beşiktaş, Immobile (2) ile ayağa kalktı. 2. yarının başında yine Samudio sahne aldı. Ama Rafa Silva ve Muçi skoru 4-2’ye taşıdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş, Antalyaspor engelini Immobile ve Rafa Silva ile aştı

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Kartal seriye bağladı: 4-2. Sezonu Süper Kupa zaferiyle açan Siyah- Beyazlılar, Samsunspor'un ardından Antalyaspor'u da yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Bronckhorst yönetiminde ilk kez taraftarının önüne çıkan Siyah-Beyazlılar henüz 23. saniyede Samudio'nun golüyle büyük şok yaşadı. 13. dakikada Rashica'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vurarak skoru 1-1 yaptı. 23. dakikada Semih Kılıçsoy topu soldan çok iyi taşıdı. "Al da at" pasında Immobile kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-1.

PERDEYİ ERNEST MUÇİ KAPATTI
50. dakikada Silva yüzde yüzlük pozisyonu harcadı. 1 dakika sonra Samudio skoru 2-2'ye taşıdı. Ancak gecenin yıldızlarından Rafa Silva 56. dakikada imza gollerinden birisini atarak Beşiktaş'ı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. 63. dakikada Güray kırmızı kart görünce Antalya 10 kişi kaldı. Uzatmalarda sahneye çıkan Ernest Muçi gecenin skorunu belirledi: 4-2.

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