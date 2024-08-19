Sezona fırtına gibi giren Beşiktaş, Antalyaspor engelini Immobile ve Rafa Silva ile aştı

Kartal seriye bağladı: 4-2. Sezonu Süper Kupa zaferiyle açan Siyah- Beyazlılar, Samsunspor'un ardından Antalyaspor'u da yenerek Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Bronckhorst yönetiminde ilk kez taraftarının önüne çıkan Siyah-Beyazlılar henüz 23. saniyede Samudio'nun golüyle büyük şok yaşadı. 13. dakikada Rashica'nın şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ciro Immobile ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden vurarak skoru 1-1 yaptı. 23. dakikada Semih Kılıçsoy topu soldan çok iyi taşıdı. "Al da at" pasında Immobile kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 2-1.

PERDEYİ ERNEST MUÇİ KAPATTI

50. dakikada Silva yüzde yüzlük pozisyonu harcadı. 1 dakika sonra Samudio skoru 2-2'ye taşıdı. Ancak gecenin yıldızlarından Rafa Silva 56. dakikada imza gollerinden birisini atarak Beşiktaş'ı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. 63. dakikada Güray kırmızı kart görünce Antalya 10 kişi kaldı. Uzatmalarda sahneye çıkan Ernest Muçi gecenin skorunu belirledi: 4-2.