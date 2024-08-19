Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor

Yeni nesil çalışma modelleri kapsamındaki esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme için hükümet çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi.

MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi kararlaştırıldı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Haziran'da Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayarlamaların yapılması için çalışmalara hız verildi.



İŞ KANUNU DEĞİŞECEK

Esnek çalışma modeli için Çalışma Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklere yönelik SGK temsilcilerinin de görüşleri alındı. Mevzuat değişikliği için Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde toplantılar yapılıyor. Bu kapsamda bakanlık olarak 3 ayrı toplantı düzenlendi. Yeni düzenleme ile İş Kanunu değiştirilecek ve mesai saatleri yeniden ayarlanacak. Yeni düzenleme 'çalışan' odaklı olacak, mevzuat dağınıklığı ortadan kaldırılacak.



3'ÜNCÜ ÇEYREKTE TAMAM

OVP kapsamında 2024'ün 3. çeyreğinde yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızla hayata geçirileceği belirtilmişti. YOİKK toplantısında, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.