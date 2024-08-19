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Fenerbahçe'nin Mourinho yönetiminde çıktığı 6 resmi maçtaki istatistikleri endişe yaratıyor

Göztepe önünde 2 puan bırakan Sarı-Lacivertliler bu sezon oynadığı maçların sadece 1’inde rakibinden fazla şut çekebildi. Fenerbahçe’nin geçen sezon 2.56 olan gol oranı Mourinho döneminde 1.83’e, 61.2 olan topla oynama yüzdesi de 47.6’ya geriledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Fenerbahçe’nin Mourinho yönetiminde çıktığı 6 resmi maçtaki istatistikleri endişe yaratıyor

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Göztepe deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de rakamlar SOS veriyor. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde özellikle sezonun ilk bölümünde müthiş bir performans gösteren Sarı-Lacivertliler'in istatistikleri ciddi bir düşüş içinde. Fenerbahçe geçen sezon maç başına 2.56 gol atarken, Mourinho döneminde bu rakam 1.83'e geriledi. Topla oynama yüzdesi de Kartal dönemine göre 61.2'den, 47.6'ya indi.

BU SEZON SADECE ADANA DEMİR MAÇI!
Sarı-Lacivertliler'in Mourinho ile beraber kırmızı alarm veren bir başka istatistiği ise şutla ilgili. Bu sezon oynanan 6 resmi maçın yalnızca 1'inde rakipten fazla şut atılabilmesi dikkatleri çekiyor. Lugano ve Lille eşleşmelerinin yanı sıra Göztepe önünde de rakibinin şut olarak gerisinde kaldı. Fener yalnızca Adana Demirspor önünde (12-6) rakibinden fazla şut atabildi. Ortaya çıkan bu tablo ve Sarı-Lacivertli takımın Jose Mourinho idaresinde şu ana kadar oynadığı futbol sosyal medyada da taraftarların eleştirilerini almaya başladı. Yapılan yorumlarda, Portekizli hocanın takımı geçen sezonki tüm doğrularından uzaklaştırdığına yönelik ifadeler kullanıldı.

2.5 YIL SONRA BİR İLK!
Fenerbahçe'nin Göztepe önünde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamaması, Jose Mourinho'nun 2.5 yıl sonra bir ilki yaşamasına neden oldu. Portekizli hoca, Ocak 2022'den (Roma 3-4 Juventus) bu yana ilk kez 2 farklı öne geçtiği bir lig maçında puan kaybına uğradı.

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