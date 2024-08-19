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Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırı girişimi! Fenerbahçe zanlı hakkında açıklama yaptı: Bu cesareti nereden alıyor

Fenerbahçe, “Suç işlemekten çekinmeyen ve elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir?” dedi. TFF ise Başkan Ali Koç’ın talimatlara aykırı hareket ettiğini vurguladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a saldırı girişimi! Fenerbahçe zanlı hakkında açıklama yaptı: Bu cesareti nereden alıyor

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir? Suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiç bir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir? Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. TFF ise Ali Koç'un talimatlara aykırı hareket ederek sahaya girdiğini ve maçla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FATİH ÖZKAN'A EV HAPSI VERİLDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saha içinde saldırıda bulunan Göztepe yöneticisi Fatih Özkan maçın ardından gecenin geç saatlerinde gözaltına alındı. Geceyi Hatay Karakolu'nda geçiren Özkan sabah adliyeye getirilip ifade verdi. Mahkeme ifadesi alınan Özkan'a ev hapsi cezası verdi.

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