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Kartal’a dişli rakip

Kartal’ın ilgilendiği Senegalli yıldız için Fransız ekibi de devreye girdi. Barcelona’nın yapılan teklife sıcak bakması gözleri korkuttu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Kartal’a dişli rakip

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotasını İspanya'ya çevirmiş ve Barcelona'nın genç savunmacısı Mikayil Faye'yi kadrosuna katmak için bir süredir pazarlıklarını sürden yönetim, Fransız ekibi Rennes'in devreye girmesiyle şok yaşadı. Siyah-Beyazlılar şartları zorlamasına rağmen istenilen bonservisin yüksek olması bu transferin gerçekleştirme ihtimalini azaltıyor. Beşiktaş'ın 10 milyon Euro önerdiği Senegalli oyuncu için Fransız kulübü de Katalan ekibine bonuslarla birlikte 15 milyon Euro teklif etti. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

BARÇA ANLAŞMAYA YAKIN
İspanyol basınına göre; Barcelona'nın Rennes'in yaptığı teklife sıcak baktığı ve Fransız ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Mikayil Faye, geçen yaz NK Kustosija'dan geldiğinden beri Barcelona'ya damgasını vurma fırsatını yakalayamadı. Oyuncunun Barcelona'da bir geleceği olmadığı biliniyor. Senegalli defans, geçen sezon Barcelona B Takımı adına sahaya çıktığı 35 karşılaşmada 4 gol atarak iyi bir performans sergiledi.

LUGANO MAÇINA DANİMARKALI HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

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