Beşiktaş Dolmabahçe’de taraftarıyla buluşuyor

Beşiktaş ligdeki 2. maçında bugün saat 21.45'te Antalyaspor'u ağırlayacak. Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarının karşısına çıkacak. Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u da 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

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