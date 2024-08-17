Ndour: Başkanın güvenini hissettim

Siyah-Beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İtalyan futbolcu Cher Ndour, dün idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu belirten Ndour, "Birkaç gün oldu geleli. Burası harika bir yer. Tesisleri çok beğendim. Başarılı olmak için her fırsat, her şart burada var. İki gün önce takım arkadaşlarımla idman yaptım. Hepsinin yaklaşımı çok iyi. Takım içerisindeki hava çok iyi. Gerçekten çok mutluyum" dedi. Beşiktaş'a gelerek doğru bir karar verdiğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Tüm kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettim. Bu, bana gelmem konusunda sebep oldu. Taraftarın coşkulu olduğunu havaalanında hissettirdiler. Bence çok doğru bir karar verdim" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN