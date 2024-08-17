Koreli Hong Trabzon’da

Rapid Wien önünde yaşanan şok sonrasında transfer çalışmalarına ağırlık veren Trabzonspor çok önemli bir hamle yaptı. Karadeniz ekibi, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Gent formasını geyen Hyun-Seok Hong için yeniden temaslarına başladı. Daha önce 10 milyon Euro seviyelerinde bonservis istenen 25 yaşındaki futbolcu da gelmeye sıcak değildi. Ancak süreç dün farklı şekilde gelişti. İki takımın anlaşması için sorunlar ortadan kalktı. Trabzonspor'a 4 yıllığına 'evet' diyen Hong'la kısa sürede imzaların atılacağı öğrenildi.

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