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Jon Pacheco sürprizi

Sol stoper için arayışlarını sürdüren Kartal’ın, önümüzdeki günlerde Real Sociedad’ın savunmacısı Jon Pacheco’ya teklif yapacağı kaydedildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Jon Pacheco sürprizi

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Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 geçerek unutulmaz bir galibiyet alan Beşiktaş, ligin ilk haftasında da Samsunspor'u 2-0'la geçmişti. Yarın oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarına devam eden Kartal'da, bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor. Paulista ve Emirhan harici defans hattını güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlılar, savunmaya bir transfer daha yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlar ise müjdeli haberi bekliyor.

SÖZLEŞMESI 2027'YE KADAR
Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu. Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansının peşine düştü. Kartal'ın önümüzdeki günlerde Jon Pacheco'nun transferi için hamle yapacağı öne sürüldü. İspanyol futbolcu geçen sezon takımında çıktığı 31 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Değeri 15 milyon Euro olan 1.84 boyundaki stoperin, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

DAVID NERES ELDEN KAÇTI
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen David Neres için Napoli'nin devreye girdiği ve Benfica ile yaklaşık 28 milyon Euro bedelli bir bonservis bedeli üzerinden anlaştığı kaydedildi. Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt ise, daha önce 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkça ifade etmişti. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Kartal, son olarak Benfica'dan David Neres'i gözüne kestirmişti.


UZUN BOYUYLA HAVADAN ETKİLİ
23 yaşındaki futbolcu, La Liga'da gösterdiği performansla transfer döneminde diğer kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

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