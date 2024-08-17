Fırtına Manaj’ın peşinde

Forvet bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Sivasspor'un Arnavut yıldızı Rej Manaj'ı gündemine aldı. Bordo-Mavili kulübün Manaj için Sivasspor'a para+ takas teklifinde bulunduğu ancak fiyatı düşük bulan Sivasspor'un teklifi reddettiği öğrenildi. Fırtına'nın kısa süre içerisinde teklifini yükseltip yeniden Sivasspor'un kapısı çalması bekleniyor. Takas formülünü de masada tutan Bordo-Mavili kulübün, Yiğido'nun da kadrosuna katmak istediği Hırvat kanat oyuncusu Tonio Teklic'i önereceği öğrenildi. Geçen sezon Sivasspor ile çıktığı 36 maçta kaydettiği 22 golle dikkatleri çeken Manaj''ın da şartların oluşması halinde Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçilen 27 yaşındaki yıldızın Kırmızı-Beyazlı takımla olan kontratı 2026'da sona erecek.

SİVAS'IN TALEBİ ÇOK YÜKSEK

Sivasspor'un yıldız futbolcuyla ilgilenen takımlardan 10 milyon Euro talep ettiği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor. Fırtına'nın transferi bitirip bitiremeyeceği merak konusu.