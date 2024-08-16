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Trabzonspor Rapid Wien'e 2 golle yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti!

Karadeniz takımı 1-0’ın rövanşında Seidl ve Lang’ın gollerine engel olamadı. Yoluna Konferans Ligi Play-Off Turu’nda devam edecek olan Fırtına’nın rakibi St.Gallen oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024
Trabzonspor Rapid Wien’e 2 golle yenilerek Avrupa Ligi’ne veda etti!

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Trabzonspor Avrupa Ligi defterini kapattı. Bordo-Mavililer Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçta 1-0 yenildiği Rapid Wien'e Avusturya'da da 2-0 mağlup olarak elendi. Karadeniz ekibi yoluna bundan sonra Konferans Ligi Play-Off'unda devam edecek. Maçın 6. dakikasında Bolla'nın kale önünde yaptığı ortada savunmadan gelen topa Cvetkovic kafayı vurdu. Top auta çıktı.

16'da Rapid Wien gole çok yaklaştı. Merkezden gelişen Rapid Wien atağında savunma arkasına sarkan Burgstaller Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayağının ucu ile vuruşunu yaptı. Ancak Uğurcan yaptığı kurtarışla kalesini gole kapatmayı başardı. 63'te Raux Yao'nun kafa vuruşunda Uğurcan topu kontrol etti. 77'de sahneye çıkan Seidl topa ayağının üstü ile vurarak Rapid Wien'i öne geçirdi. 87'de bu kez Lang üstünlük sayısını ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kaybeden Trabzonspor Konferans Ligi Play-Off'unda İsviçre ekibi St.Gallen ile karşılaşacak. St.Gallen dün 8 kişi kalan S.Wroclaw'a 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen ekip oldu. Bu maçta 26 dakika uzatma oynandı.

UĞURCAN FARKI ENGELLEDİ
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan dün 2 gol yemesine rağmen harika bir performans gösterdi. Kalesinde devleşen milli kaleci Avusturya ekibinin ataklarında kaleye adeta duvar ördü. Yenen gollerde bir hatası olmayan Uğurcan yaptığı kurtarışlara rağmen yenilgiyi önleyemedi. Tecrübeli kaleci karşılaşma boyunca 6 kritik kurtarışla farkın artmasını engelledi. Trabzonspor ilk 70 dakikada etkisiz bir futbol sergiledi. Bu dakidan sonra Avusturya ekibinin kalesine sadece 5 şut gönderdi.

FIRTINA ETKİSİZ GÖRÜNTÜ VERDİ
Rapid Wien karşısında baştan sona kötü bir futbol sergileyen Trabzonspor rövanşı da kaybetti ve elendi. Bordo- Mavililer özellikle hücumda etkisiz bir görüntü verirken taraftarlarını çıldırttı. Bordo- Mavililer böylece Avrupa Ligi'ne veda etti.

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