İsviçre’de gece kulübündeki yangın nasıl çıktı? Yetkililerden ilk açıklama geldi
İsviçre’deki Le Constellation gece kulübünde yılbaşı gecesi çıkan yangının, tavana çok yaklaştırılan şampanya şişelerine yerleştirilen havai fişeklerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Görüntüler ve görgü tanıkları alevlerin saniyeler içinde tüm tavana yayıldığını ortaya çıkarmıştı. Yetkililerden ilk açıklama geldi.
İsviçre'de yılbaşı gecesi Le Constellation gece kulübünde en az 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma devam ediyor. Yangından önce çekilen son görüntüler havai fişekleri işaret ederken yetkililerden açıklama geldi.
FİŞEKLİ ŞİŞELERDEN FELAKETE
Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, yangının tavana çok yaklaştırılan şampanya şişelerinin üzerine konulan havai fişeklerden kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.
YANGIN İŞTE BÖYLE ÇIKTI
BBC tarafından doğrulanan fotoğraf, İsviçre Alplerinin kalbindeki Crans-Montana kayak merkezindeki gece kulübünde eğlenenler havai fişek ve şişeleri havaya sallarken alçak tavanda alevlerin yayılmaya başladığını gösteriyor.
Bir diğer görüntüde ise kask takmış bir kadın, maskeli bir adamın omuzlarında taşınırken elinde yanan şişeler tutuyor.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye konuşan ve adını Victoria olarak veren bir görgü tanığı, "Patlamaya şampanya şişesinin içindeki havai fişek mumları neden oldu. Barın tavanının tamamı alev aldı" demişti.İsviçre'de kayak merkezinde patlama
Yaklaşık 300 kişiyi alabilen barda yangın hızla yayıldı ve saniyeler içinde nefes almak imkansız hale geldi.