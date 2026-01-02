Türkiye ve 7 ülkeden Gazze çağrısı: Refah Sınır Kapısı iki yönlü açılsın

Türkiye , Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanları, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki yaşaması güç koşullara dikkati çekerek, insani yardım akışının kesintisiz sağlanması ve Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de açılması çağrısında bulundu.

Gazze, AA

8 ÜLKEDEN GAZZE ÇAĞRISI

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'deki son duruma ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki insani durumun şiddetli yağışlar ve fırtınalar dahil olmak üzere ağır, sert ve değişken hava koşullarıyla daha da kötüleştiğine dikkati çekilerek yeterli insani erişimin sağlanamamaya devam etmesi, temel yaşam malzemelerindeki ciddi eksiklikler ve temel hizmetlerin iyileştirilmesi ile geçici konutların inşası için gereken temel malzemelerin girişindeki yavaşlık nedeniyle durumun endişeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar, şiddetli hava koşullarının, özellikle yetersiz barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,9 milyon kişi ve yerinden edilmiş aileler için mevcut insani koşulların kırılganlığını gözler önüne serdiğini vurgulamıştır." ifadesine yer verildi.