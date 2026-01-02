Dilara Ege Çevik Paris'te kokain kullandığını itiraf etti: Uyuşturucu partilerine referansla giriliyor

Kasım Garipoğlu'nun villası (Takvim.com.tr)

REFERANSLA GİRİLİYOR

Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği ikisi İstanbul biri Bodrum'da yattaki parti olmak üzere 3 partiye katıldığını aktaran Çevik, "Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir. Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler" dedi.