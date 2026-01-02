Dilara Ege Çevik Paris'te kokain kullandığını itiraf etti: Uyuşturucu partilerine referansla giriliyor
Influencer Dilara Ege Çevik, verdiği ifadesinde uyuşturucu partisinin Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonundan sonra düzenlendiğini anlattı. Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere katılan Çevik, "Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir." dedi. Kendi krem markasını kurarak e-ticaret yaptığını söyleyen Çevik, Ekim ayında Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandığını da itiraf etti.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik'in ifadesine TAKVİM ulaştı.
YURT DIŞINDA KULLANDIM
Kendi krem markasını kurarak e-ticaret yaptığını söyleyen Çevik, "Ekim ayında Paris'te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandım. Kimyasal uyuşturucu maddelerin kullanılmasına karşıyım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullanırım" ifadelerini kullandı.
15 günde bir boğazdaki yalısında uyuşturucu partileri verdiğine ilişkin ifadeler olan firari iş adamı Kasım Garipoğlu ve ortağı firari Gökmen Kadir Şeynova'nın verdiği uyuşturucu partilerine katıldığını itiraf eden Çevik, Şeynova'nın Bodrum'da bir yatta verdiği partide 'Gio' takma isimli bir kişinin içmesi için kendisine kokain verdiğini söyledi.
REFERANSLA GİRİLİYOR
Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği ikisi İstanbul biri Bodrum'da yattaki parti olmak üzere 3 partiye katıldığını aktaran Çevik, "Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir. Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler" dedi.
Çevik, telefonunun şifresini verdiğini ve elinden geldiğince soruşturmaya yardım etmek adına samimi beyanlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.
17 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI
"Sadece Bodrum'da ve Paris'te kokain kullandım" diyen Çevik, ifadesinde, "Evimde bulunan sigara kağıdına sarılmış esrarı da yine bana 'Gio' isimli şahıs Kasım Garipoğlu'nun doğum günü partisinde verdi. Bir kısmını orada içtim. Kalan kısmını sigara paketimin içine koymuştum. Yaklaşık 2 ay öncedir" ifadelerini kullandı.
Soruşturma kapsamında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe'nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12 şüpheli tutuklanmıştı.